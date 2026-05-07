Trump'ın Çin ziyaretine günler kaldı: Çin İran'ı barışa ikna eder mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği kritik Pekin ziyareti öncesinde, dünya diplomasisinin kalbi Çin’de atıyor. Bölgedeki gerilimi düşürmek ve ateşkesi sağlamak adına dev bir hamleyle devreye giren Pekin yönetimi, hem Washington hem de Tahran hattında çok kritik bir köprü kurarken; Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğinin geleceği ve küresel ekonomiyi tehdit eden krizin çözümü bu tarihi temaslara kilitlenmiş durumda. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin’deki sıcak atmosferi ve perde arkasındaki dev diplomasi trafiğini tüm detaylarıyla aktardı.