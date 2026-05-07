Gökyüzünün yeni hakimi Türkiye: Anka-3’ten Gökbey’e oyun değiştiren dev hamleler

SAHA EXPO 2026, Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa boyutu ve teknolojik bağımsızlığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. TUSAŞ standında sergilenen yerli ve milli gurur tabloları, ANKA-3’ten GÖKBEY’e kadar her alanda "oyun değiştirici" teknolojileri gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, Türkiye'nin gökyüzündeki ve savunmadaki gücünü yerinde inceleyerek, tam bağımsız Türkiye yolunda atılan dev adımları tarihi detaylarla aktardı.