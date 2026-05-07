Silivri'de yeni duruşma salonu tamamlandı: Salon haftaya faaliyete geçecek

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen yeni ve devasa duruşma salonunda çalışmalar sona erdi. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin yargılanacağı bu modern salon, tam 2 bin 295 kişilik toplam kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük adli mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Aksoy ile bir araya gelerek dev projenin detaylarını ve salonun sunduğu yenilikleri yerinde inceledi.