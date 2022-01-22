22 Ocak 2022, Cumartesi
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Vahşi goril kendini aynada görünce çılgına döndü! Vahşi goril kavgası...
Bir grup belgeselci vahşi doğadaki hayvanları incelemek için girdikleri ormanda herkesi şaşırttı. Daha önce denenmeyen bir olayı ele alan belgeselciler ilginç anları saniye saniye kaydetti.