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Vahşi goril kendini aynada görünce çılgına döndü! Vahşi goril kavgası...

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 12:33
Güncelleme:22.01.2022 12:34
Bir grup belgeselci vahşi doğadaki hayvanları incelemek için girdikleri ormanda herkesi şaşırttı. Daha önce denenmeyen bir olayı ele alan belgeselciler ilginç anları saniye saniye kaydetti.
Vahşi goril kendini aynada görünce çılgına döndü!
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