Vahşi doğada ölümcül karşılaşma! Ayı yavrularını…

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarında zaman zaman vahşi yaşamdan görüntüler vatandaşlar tarafından da görüntüleniyor. Son olarak Tunceli'de belgeselleri aratmayan görüntüler kayda geçti. İşte o anlar…

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