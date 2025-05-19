Uzmanlar uyardı: Hipertansiyona dikkat! Sessiz seyreden önemli bir sorun

Hipertansiyon; kalp yetmezliği, inme ve kalp krizi gibi hastalıkların en önemli nedenlerinden biri. Uzmanlar hipertansiyonun ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Peki hipertansiyonun önüne geçmek için neler yapılmalı? Detaylar haberimizde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN