19 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Uzmanlar uyardı: Hipertansiyona dikkat! Sessiz seyreden önemli bir sorun
Uzmanlar uyardı: Hipertansiyona dikkat! Sessiz seyreden önemli bir sorun

Uzmanlar uyardı: Hipertansiyona dikkat! Sessiz seyreden önemli bir sorun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2025 11:35
Hipertansiyon; kalp yetmezliği, inme ve kalp krizi gibi hastalıkların en önemli nedenlerinden biri. Uzmanlar hipertansiyonun ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Peki hipertansiyonun önüne geçmek için neler yapılmalı? Detaylar haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar uyardı: Hipertansiyona dikkat! Sessiz seyreden önemli bir sorun
Tetikçi tuttu eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı! O anlar kamerada
Tetikçi tuttu eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı! O anlar kamerada
Melodili Yol uygulaması başladı
Melodili Yol uygulaması başladı
Motor parçalarına sakladıkları...
Motor parçalarına sakladıkları...
Esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor
Esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor
AK Parti’den 19 Mayıs paylaşımı!
AK Parti'den 19 Mayıs paylaşımı!
Türkiye nüfusu yaşlanıyor!
Türkiye nüfusu yaşlanıyor!
Osmaniye’nin yöresel lezzetleri görücüye çıktı
Osmaniye’nin yöresel lezzetleri görücüye çıktı
Afyonkarahisar’da kurbanlık hareketliliği başladı
Afyonkarahisar'da kurbanlık hareketliliği başladı
Hipertansiyona dikkat! Sessiz gelen ölüm
Hipertansiyona dikkat! Sessiz gelen ölüm
Sözde eğlence gözde eşkıyalık!
Sözde eğlence gözde eşkıyalık!
Kiracının böylesi! Ev aldı hayatı karardı
Kiracının böylesi! Ev aldı hayatı karardı
Bungalov tatilindeki ailenin çocuğu öldü!
Bungalov tatilindeki ailenin çocuğu öldü!
Daha Fazla Video Göster