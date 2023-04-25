Uzman isim uyardı: Su krizi kapıda

İzmir’de bu yıl yeterli yağışın olması ve kuraklığın da etkisiyle barajlardaki su oranları düştü. Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının düştüğüne dikkati çekip, "Nisandan sonra tarım da başladığı için ciddi oranda su kullanılır. Bu dönemden sonra barajlardaki doluluk düşer. Bizi ciddi bir su krizi bekliyor. Tüm Batı Anadolu, bu sorunu yaşayacaktır. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.