Uzman doktor koronavirüse (coronavirus) karşı A Haber canlı yayınında uyardı! "Kesinlikle yapmayın" |Video

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının gün gün anlatıldığı ve ölüm oran hızının paylaşıldığı verileri A Haber canlı yayınında değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Ziya Mocan, ülke olarak virüsle mücadeleye iyi tedbirler alındığının ifade etti. Mocan, vatandaşların daha çok bilinçlendiğini söyleyerek, konunun ne kadar ciddi olduğunun farkına varıldığını halkın bu bilinçle evlerinde kalarak ve temizliğe dikkat etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Mocan, ölümcül virüse karşı vatandaşları "kesinlikle yapmayın" diyerek uyardı ve "Kesinlikle sigarayı bırak! Bu vesile olsun sigarayı bıraksın. Bilim insanlarının söylediklerini dikkatle dinleyelim. Biz bunu bilimle alt edeceğiz." dedi.