09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 11:26
"Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı"... Bu haklı bir o kadar da komik tespit Türkiye'nin en uzun şehir içi otobüs hattı olan 500T'yi tanımlamak için kullanılıyor. Megakent İstanbul'da, her gün Tuzla - Zeytinburnu arasında daha doğru bir ifadeyle iki yaka arasında mekik dokuyan otobüs için sosyal medya platformlarında onlarca yazı, videolar da var. A Haber ekibi de binlerce İstanbullunun kullandığı o otobüse bindi. İşte ekibimizin 500T izlenimleri…
Üzerinde güneş batmayan hat! ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN HAT!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üstün pis oturamazsın diyen sürücü konuştu
Üstün pis oturamazsın diyen sürücü konuştu
Üzerinde güneş batmayan hat!
Üzerinde güneş batmayan hat!
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi
Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti: Seyir halindeyken maç izledi
SMA testi nasıl yapılacak?
SMA testi nasıl yapılacak?
Bulduğu patlayıcı maddeyi evinde incelerken elinde patladı
Bulduğu patlayıcı maddeyi evinde incelerken elinde patladı
İYİ Parti’de dayak skandalı
İYİ Parti'de dayak skandalı
Bursa’da alevlerin Türk bayrağı hassasiyeti
Bursa'da alevlerin Türk bayrağı hassasiyeti
Caddeye balık ağı atıp, balık tutmak istedi
Caddeye balık ağı atıp, balık tutmak istedi
Boğaz’ın incisi pislik içinde!
Boğaz'ın incisi pislik içinde!
Uzun süre metrobüs bekleyen vatandaşlar isyan etti
Uzun süre metrobüs bekleyen vatandaşlar isyan etti
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı
Afyon’daki öğrenci servisi kazasının perde arkası
Afyon'daki öğrenci servisi kazasının perde arkası
Daha Fazla Video Göster