09 Aralık 2021, Perşembe
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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...
"Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı"... Bu haklı bir o kadar da komik tespit Türkiye'nin en uzun şehir içi otobüs hattı olan 500T'yi tanımlamak için kullanılıyor. Megakent İstanbul'da, her gün Tuzla - Zeytinburnu arasında daha doğru bir ifadeyle iki yaka arasında mekik dokuyan otobüs için sosyal medya platformlarında onlarca yazı, videolar da var. A Haber ekibi de binlerce İstanbullunun kullandığı o otobüse bindi. İşte ekibimizin 500T izlenimleri…