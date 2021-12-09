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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

"Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı"... Bu haklı bir o kadar da komik tespit Türkiye'nin en uzun şehir içi otobüs hattı olan 500T'yi tanımlamak için kullanılıyor. Megakent İstanbul'da, her gün Tuzla - Zeytinburnu arasında daha doğru bir ifadeyle iki yaka arasında mekik dokuyan otobüs için sosyal medya platformlarında onlarca yazı, videolar da var. A Haber ekibi de binlerce İstanbullunun kullandığı o otobüse bindi. İşte ekibimizin 500T izlenimleri…

A Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:29
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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

Her gün, her saat, Avrupa ile Anadolu'yu birleştiriyor.

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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

Adı, sanı, skeçlerde, bilgisayar oyunlarında, şiir dizelerinde...

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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

İşte karşınızda: "Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı: 500T"

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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

Her gün 75 kilometrelik güzergahta seyreden adeta üzerinde güneş batmayan şehir hattı olan 500T.

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Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

500T, Türkiye'nin en uzun şehir içi otobüs hattı.