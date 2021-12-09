Üzerinde güneş batmayan hat: 500T | Hikayesi şaşkına çevirdi: Korsan başladı...

"Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı"... Bu haklı bir o kadar da komik tespit Türkiye'nin en uzun şehir içi otobüs hattı olan 500T'yi tanımlamak için kullanılıyor. Megakent İstanbul'da, her gün Tuzla - Zeytinburnu arasında daha doğru bir ifadeyle iki yaka arasında mekik dokuyan otobüs için sosyal medya platformlarında onlarca yazı, videolar da var. A Haber ekibi de binlerce İstanbullunun kullandığı o otobüse bindi. İşte ekibimizin 500T izlenimleri…