Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Corona virüsü nedeniyle eğitime iki haftalık ara verildi. İlk haftanın ardından ikinci hafta uzaktan eğitim olacak. EBA üzerinden Elazığ depreminde de denenen uzaktan eğitim sistemi, corona virüsü nedeniyle yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve velileri EBA sistemi ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar başladılar. Peki, uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Uzaktan eğitim nasıl olacak? Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından bir hafta uzaktan eğitim olacağı bildirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." demişti. EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek uzaktan eğitim sistemi nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte cevaplar...

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA sistemi üzerinde kaydınız yoksa eğer, http://giris.eba.gov.tr adresi üzerinden sağ tarafta yer alan 'Öğrenci' kategorisinin altında 'Hesap Oluştur' seçeneği ile kayıt oluşturabilirsiniz. Burada öğrencinin T.C. Kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı seri/no veya cilt no bilgileri istenmektedir. Daha sonra bu sayfa üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve oluşturduğunuz şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

İşte EBA'yla ilgili bilinmeyen detaylar:

* EBA eğitimde fırsat eşitliğini hedefliyor. Okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin ihityacı olan bin 600'den fazla ders içeriği var. EBA'daki sanal kütüphanede 20 binin üzerinde, her kademenin ihityaç duyduğu ders içeriği var.

* EBA her öğrencinin akademik gelişime göre bir çalışma planı sunuyor.

* EBA'da "akıllı öneri" sistemi olarak bilinen bir uygulama var. Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz ediliyor ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onayıyla bunları öğrenciye öneriyor.

* Öğrenciler yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebiliyor, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabiliyor, içerisindeki oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebiliyorlar.

* Okul kitaplarında bu yıl QR kodlar yerleştirdi ve mobil uygulama ile ilgili ders içeriklerine EBA üzerinden doğrudan erişim sağlandı. Örneğin, öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna veya zenginleştirilmiş içeriklerine ulaşabiliyor.

* EBA'da üniversiteye hazırlananlar için yeni nesil soru örneklerinden oluşan yüzlerce test ve kaynak kitap var.

* Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izleniyor ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı algoritmalar kullanılarak öğrencilere özel eksik giderme listeleri ve testler öneriliyor.

* Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı sağlanıyor.

DEPREMDE KULLANILDI

EBA'yla uzaktan eğitim sistemi Elazığ'daki deprem sonrasında kullanıldı. Deprem sonrası okullar kapatılınıca eğitime EBA üzerinden devam edildi. EBA üzerinden konu tekrarları yapıldı, gelecek konulara çalışıldı. Benzeri bir durum daha önce Suriye sınırında eğitime geçici olarak ara vermek zorunda kalınan okullarda da yaşandı. SABAH