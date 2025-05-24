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Uyuşturucu sandılar, silah deposu çıktı: Otomobili kullanan şoför polisti

Uyuşturucu sandılar, silah deposu çıktı: Otomobili kullanan şoför polisti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 19:24
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Diyarbakır’dan, İstanbul’a hareket eden ve uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen kiralık otomobil, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsünün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K. olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise 9 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 17 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kalaşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi. Şahsın gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
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Uyuşturucu sandılar, silah deposu çıktı: Otomobili kullanan şoför polisti
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