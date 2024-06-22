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Uyarı yaptığı otobüs devrilmişti! O polis memuru Nihal Uzpeder A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 15:40
Kütahya'da gece saatlerinde devrilen yolcu otobüsünün, kazadan sadece dakikalar önce polis tarafından çevrildiği ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarı yapıldığı ortaya çıktı. Kazada sadece 3 kişi yaralanırken, emniyetin uyarısı sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. O polis memuru Nihal Uzpeder A Haber canlı yayınında o anları anlattı.
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