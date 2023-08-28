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Usta yazar Şule Yüksel Şenler anısına! 21 yaşında gazeteciliğe başladı 12 kitap yazdı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 15:00
Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının dördüncü yılında anılıyor. Başörtülü üniversite öğrencilerinin sesi olan Şenler'in portresini A Haber ekranlara getirdi.
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