Usta sanatçı Ferhan Şensoy’a son veda! Kızları gözyaşlarına boğuldu

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Usta oyuncunun naaşı, düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi. Sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanlığı'na defnedilecek.