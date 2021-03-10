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Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni öncesi Öztekin için Beyoğlu’nda Ses Tiyatrosu’nda anma programı hazırlandı. 13.00’te düzenlenecek anma programının ardından saat 15.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.