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Usta oyuncu Kartal Tibet'e son veda! Vasiyeti yerine getirildi

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Giriş: 03.07.2021 14:05
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine, tören yapılmadan pandemi kuralları içerisinde uğurlanacak olan Kartal'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'sine getirildi. Töreni pek çok seveni katılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim katıldı.
Usta oyuncu Kartal Tibet'e son veda! Vasiyeti yerine getirildi
Usta oyuncu Kartal Tibet'e son veda! Vasiyeti yerine getirildi
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