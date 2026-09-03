Marmara'da gemi faciası: 11 dakikada batan gemide 10 denizci aranıyor

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 kişilik mürettebata ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 11 dakikada battığı belirtilen geminin bulunduğu bölgede ekipler denizden ve havadan çalışma yürütürken, yaklaşık 900 metreyi bulan derinlik operasyonu zorlaştırıyor. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, iki gemi arasındaki son telsiz görüşmeleri de incelemeye alındı.