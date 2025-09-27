27 Eylül 2025, Cumartesi

Üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

Üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:10
Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
