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Üsküdar'da yöresel lezzet festivali başladı

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Giriş: 23.09.2023 18:29
İstanbul Üsküdar’da yöresel lezzet festivali başladı. Festivalde bir çok ilin yöresel yemekleri ile ürünleri İstanbullularla buluşturuluyor. Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak aktardır.
Üsküdar’da yöresel lezzet festivali başladı
Üsküdar'da yöresel lezzet festivali başladı
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