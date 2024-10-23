23 Ekim 2024, Çarşamba
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Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.