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Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı

Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 11:43
Güncelleme:23.10.2024 11:43
Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Üsküdar’da polise çekiçli saldırı: 1’i polis 3 yaralı
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