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Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası

DHA
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Giriş: 09.06.2022 12:36
Güncelleme:09.06.2022 12:36
Üsküdar'da bir danışmanlık merkezinde iş görüşmesine gelen kadının taciz edildiği iddia edildi. Kadının taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu Ü.O.'nun kendisine saldırdığını iddia etti. Hasan Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Üsküdar’da iş görüşmesinde taciz iddiası
Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası
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