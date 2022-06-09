09 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası
Üsküdar'da bir danışmanlık merkezinde iş görüşmesine gelen kadının taciz edildiği iddia edildi. Kadının taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu Ü.O.'nun kendisine saldırdığını iddia etti. Hasan Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.