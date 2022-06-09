Üsküdar’da iş görüşmesinde taciz iddiası

Üsküdar'da bir danışmanlık merkezinde iş görüşmesine gelen kadının taciz edildiği iddia edildi. Kadının taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu Ü.O.'nun kendisine saldırdığını iddia etti. Hasan Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.