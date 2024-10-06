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Üsküdar’da inşaat temeli kazılırken asfalt yol çöktü

Üsküdar’da inşaat temeli kazılırken asfalt yol çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 08:52
İstanbul Üsküdar'da bir inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü. Görüntülerin adresi Üsküdar Küçüksu mahallesi Tüylüoğlu sokak. Sokaktaki bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişikteki asfalt yolda çökme meydana geldi.
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