Üsküdar’da İETT otobüsü yandı

Üsküdar Kısıklı Mahallesi, Bulgurlu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında, iddiaya göre; Fahri Özen yönetiminde bulunan 34 GA 38 96 plakalı, 129 T numaralı Taksim -Bostancı seferini yapan İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Özen, dumanları fark ederek otobüsü cadde üzerinde durdurup yolcuların inmesini sağladı. Özen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.