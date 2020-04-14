14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlar drone ile tespit edilip uyarıldı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
14.04.2020

Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlar drone ile tespit edilip uyarıldı | Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahilde balık tutulması ve spor yapılmasının yasaklanmasının ardından ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Üsküdar'da belediye ekipleri ise drone ile denetimlere başladı. Drone ile yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilerek uyarıldı.

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha Müdürlüğünce ölümcül virüse karşı alınan tedbirlerin denetimi devam ediyor. Üsküdar'da alınan önlemler ise zabıta ekiplerince havadan denetlendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan drone'lu denetimin ilki Üsküdar sahilde sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Megakent İstanbul'un panoromik açıdan en güzel manzaralarından birisine ve Kız Kulesi'ne sahip olan Üsküdar sahilde korona virüs tehdidini hiçe sayarak gezen vatandaşlar zabıta ekiplerince drone aracılığıyla tespit edilerek uyarıldı.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahilde gerçekleştirilen denetimi yerinden inceleyerek, açıklamada bulundu. Başkan Türkmen, "Herkes kendine göre tedbirlerini alıyor, hayatın olağan akışında da vatandaşlarımızı da evde izole ediyoruz. Biz de Üsküdar'da özellikle sahil bandında, sahil bandının cazibesi gayet güzel, hem 12 kilometreye yakın bir sahil bandımız var Küçüksu'dan Harem'e. Ulaşım da çok kolay buralara, Marmaray, Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı, Avrasya, deniz ulaşımı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Biz tam İstanbul'un göbeğindeyiz, ulaşım da kolay olduğu için herkes buraya gelmek istiyor doğal olarak. Bu 12 kilometrelik hatta hem zabıta hem de polis arkadaşlarımız devriye geziyor. Bu da tabii gün içerisinde sayısız devriye demektir. Biz hem zamandan, hem yakıttan hem de emekte tasarruf etmek için drone ile kontrolü denedik ve çok da başarılı olduk. Bu drone görüntülerini zabıta arkadaşlarımız anında görüyor ve vatandaşları uyarıyor. Nerede bir topluluk var, nerede geziyorlar, balık tutuyorlar biliyorsunuz yasaklandı, vatandaşlar uyarılıyor. Üsküdar ve sahil bandı cazip bir mekan; herkesin çok rahatlıkla gelmek istedikleri yer. Geleyim bir Üsküdar'a hava alayım diyenlere diyoruz ki şimdi hava alma zamanı değil, evde kalalım. İnşallah bu cazip mekanlar çok yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu güzel yerler muhakkak özleniyorlardır ama ne kadar evde kalırsak bu özlem kısa sürede sona erecektir" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yasağı çiğnediler! Böyle görüntülendiler
Yasağı çiğnediler! Böyle görüntülendiler
Yasağa uymayanları böyle uyardılar
Yasağa uymayanları böyle uyardılar
Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
İstanbul'dan güzel haber! Asırlık nine koronayı yendi
İstanbul'dan güzel haber! Asırlık nine koronayı yendi
Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı?
Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı?
84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde virüsü yendi
84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde virüsü yendi
Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Sokağa çıkanlara hayalet şoku!
Sokağa çıkanlara "hayalet" şoku!
Sokakta dehşet! Kanlar içerisinde kaldılar
Sokakta dehşet! Kanlar içerisinde kaldılar
Adı konmadan teşhisi kondu! Virüsü yendi
Adı konmadan teşhisi kondu! Virüsü yendi
Daha Fazla Video Göster