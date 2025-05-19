19 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Uşakspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu
Uşakspor’un yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu

Uşakspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2025 16:41
TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Teknik Direktör Ergün Penbe için imza töreni düzenledi. Huzurpark'ta bulunan Uşakspor A takım tesislerinde gerçekleşen törene Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uşakspor’un yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu
19 Mayıs gösterisinde paramotor kazası!
19 Mayıs gösterisinde paramotor kazası!
Uşakspor’da Ergün Penbe dönemi!
Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi!
Arama çalışmalarına katılanlara sıcak yemek
Arama çalışmalarına katılanlara sıcak yemek
Bir kasa çiçeği böyle götürdü
Bir kasa çiçeği böyle götürdü
Muş’un doğal güzellikleri tanıtılıyor!
Muş’un doğal güzellikleri tanıtılıyor!
Karabük’te 19 Mayıs’a özel dalış!
Karabük’te 19 Mayıs’a özel dalış!
3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Yüzde yüz yerli ve milli oldu
Yüzde yüz yerli ve milli oldu
Van’da kapalı semt pazarı hizmete açıldı
Van'da kapalı semt pazarı hizmete açıldı
Çakar kullanan sürücü jandarmaya takıldı
Çakar kullanan sürücü jandarmaya takıldı
SOLOTÜRK’ten 19 Mayıs için özel gösteri
SOLOTÜRK'ten 19 Mayıs için özel gösteri
Dilenciler 5 saatte 24 bin 665 TL topladı
Dilenciler 5 saatte 24 bin 665 TL topladı
Daha Fazla Video Göster