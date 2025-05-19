19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Uşakspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu
TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Teknik Direktör Ergün Penbe için imza töreni düzenledi. Huzurpark'ta bulunan Uşakspor A takım tesislerinde gerçekleşen törene Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.