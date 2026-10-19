Fransa'da protestolar durulmuyor

Fransa genelinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler birçok kentte şiddetli çatışmalara dönüştü. Öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan öğrenci eylemlerine sarı yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla protestolar ülke geneline yayıldı. Gösterilerde tarihi binalar ateşe verilirken, lüks mağazalar yağmalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2 bin 400'den fazla kişi yakalanırken, bin güvenlik görevlisi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan olaylara ilişkin "Hepimiz öfke duyuyoruz" diyerek şiddet eylemlerine karışanların hesap vereceğini belirtti.