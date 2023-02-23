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Ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazasından yeni görüntü!

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Giriş: 23.02.2023 11:11
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hasar almayan züccaciye mağazası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesin konuştuğu züccaciye mağazasının deprem anındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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