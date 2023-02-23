Ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazasından yeni görüntü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hasar almayan züccaciye mağazası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkesin konuştuğu züccaciye mağazasının deprem anındaki görüntüleri ortaya çıktı.