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Üretim seferberliği! Özenle üretilen ürünlerin sofralara yolculuğu

Üretim seferberliği! Özenle üretilen ürünlerin sofralara yolculuğu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:11
Yurdun dört bir yanında üretim seferberliği devam ediyor. A Haber muhabirleri, özenle yetiştirilen ürünlerin sofralara olan yolculuğunu görüntüledi.
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Özenle üretilen ürünlerin sofralara yolculuğu
Özenle üretilen ürünlerin sofralara yolculuğu
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