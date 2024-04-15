15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünye sahilindeki manyetik siyah kum sağlığa iyi geliyor, sanat eserine dönüştürülüyor

Ünye sahilindeki manyetik siyah kum sağlığa iyi geliyor, sanat eserine dönüştürülüyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 15:18
Ordu'nun Ünye ilçesindeki sahillerde bulunan manyetik siyah kum, birçok hastalığa iyi geliyor. Manyetik kum atölyelerde işlendikten sonra sanat eserlerine de dönüştürülüyor. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık cevheri! Sanat eseri de oluyor
Sağlık cevheri! Sanat eseri de oluyor
Lunaparkta korku dolu anlar!
Lunaparkta korku dolu anlar!
Doğada nadir bulunuyor! Kilosu 600 lira
Doğada nadir bulunuyor! Kilosu 600 lira
Kuaför Özlem’in feci sonu!
Kuaför Özlem'in feci sonu!
Adana’da Portakal Çiçeği Festivali başladı!
Adana’da Portakal Çiçeği Festivali başladı!
At ve katırların ayak bakımlarını yapıyor
At ve katırların ayak bakımlarını yapıyor
Nesli tükenme tehlikesi altında
Nesli tükenme tehlikesi altında
Korkutan motosiklet kazası!
Korkutan motosiklet kazası!
Metro arızası! Tünelde yürüdüler
Metro arızası! Tünelde yürüdüler
Yanlış adamı vurdu! Bayramda el öperken yakalandı
Yanlış adamı vurdu! Bayramda el öperken yakalandı
Yangın faciasında ihmaller zinciri!
Yangın faciasında ihmaller zinciri!
Ardahan’da nehir taştı, ova göle döndü
Ardahan'da nehir taştı, ova göle döndü
Daha Fazla Video Göster