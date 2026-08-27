Var Mısın Yok Musun'da duygulandıran anlar! Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi: Gözyaşlarını tutamadı

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 26 Ağustos akşamı günün yarışmacısı Gözde Aksoy seçildi. Gözde, hem yaşam mücadelesiyle hem de yarışmadaki heyecan dolu anlarıyla damga vurdu. Doktorların bir dönem “yaşamaz” dediğini anlatan Gözde, ailesinin sevgisiyle hayata tutunduğunu söyledi. Yarışmacı o anlarda gözyaşlarına hakim olamazken, stüdyoda babasıyla görüşmesi herkesi duygulandırdı. Gözde, kırmızı kutuların peş peşe açılmasıyla zor anlar yaşarken, finalde kendi kutusunu açmayı seçerek 25 bin TL ile geceye veda etti.