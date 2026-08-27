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YPG'nin feshiyle Suriye'nin yeni döneminde neler olacak? A Haber'de çarpıcı analiz: "Halep yeniden ticaretin merkezi olacak"
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ahaber.com.tr - Özel Haber

YPG'nin feshiyle Suriye'nin yeni döneminde neler olacak? A Haber'de çarpıcı analiz: "Halep yeniden ticaretin merkezi olacak"

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye yapılanması SDG'nin kendini feshetme kararı, ülkede yıllardır süren terör döneminin sona erdiğinin en önemli göstergesi oldu. Tarihi gelişmenin ardından Suriye'nin geleceğine ilişkin yeni süreç masaya yatırılırken, A Haber'e değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye hedefi ve sınır ötesinde yürütülen kararlı mücadelenin örgütün bölgedeki varlığını bitirdiğine dikkat çekti. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise Suriye'nin yeni döneminde Halep'in yeniden ticaret merkezi olacağını belirterek, Ankara ile Şam arasında eğitimden savunmaya, ticaretten birçok stratejik alana uzanan güçlü bir iş birliği sürecinin artarak süreceğini vurguladı.

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