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Denizolgun dosyasında otopsi çelişkisi! 36 saatlik karanlık süreç
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Denizolgun dosyasında otopsi çelişkisi! 36 saatlik karanlık süreç

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, ölüm sonrası yaşanan 36 saatlik gecikme, otopsi sürecindeki soru işaretleri ve ağır metal iddiaları yeniden gündemde. A Haber’de konuşan Gazeteci Dr. Murat Özer, Doç. Dr. Kemal Olçar ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Denizolgun’un ölümünden sonra yaşananları ve cemaatten örgüte dönüşüm sürecini değerlendirdi. Kar, görüntüler üzerinden yapılan bazı tespitlerin yeni Adli Tıp raporuyla netleşmesi gerektiğini vurgularken, Özer 36 saatlik sürece dikkat çekti. Olçar ise otopsi görüntülerine ilişkin şüpheleri gündeme taşıdı.

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