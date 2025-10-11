11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat: Çini! Çini sanatını gelecek nesillere öğretiyor
Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat: Çini! Çini sanatını gelecek nesillere öğretiyor

Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat: Çini! Çini sanatını gelecek nesillere öğretiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 16:42
A Haber izleyicilerini geleneksel Türk sanatlarından çini sevdalısı bir ustayla tanıştırdı. Hikmet Türker, Ankara Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde hem birbirinden güzel çiniler yapıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bu kadim sanatı gelecek nesillere öğretiyor. Ekip arkadaşlarımız Burcu Özüduru ve Serkan Öztürk Hikmet ustanın atölyesine konuk oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat: Çini! Çini sanatını gelecek nesillere öğretiyor
Adana’da gastronomi festivali!
Adana'da gastronomi festivali!
Yağmur sonrası İstanbul’da trafik kilit!
Yağmur sonrası İstanbul’da trafik kilit!
Ev temizliğinde görülmeyen tehlike!
Ev temizliğinde görülmeyen tehlike!
Dayanıklılığıyla tanınan boz ırkı sığırı!
Dayanıklılığıyla tanınan boz ırkı sığırı!
Minikler kick boks eğitimi alıyor!
Minikler kick boks eğitimi alıyor!
Mevsimsel migren nedir?
Mevsimsel migren nedir?
Sosyal medyada tehlikeli normalleşme
Sosyal medyada tehlikeli normalleşme
Wuhan’ın bin 800 yıllık mirası!
Wuhan'ın bin 800 yıllık mirası!
Çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı
Çocuklarına kızdı mirasıyla cami yaptırdı
Rize Gastronomi Günleri’ne katıldı! Üreticilere destek
Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı! Üreticilere destek
Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim
Ehliyet yenilemek için son tarih 31 Ekim
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Daha Fazla Video Göster