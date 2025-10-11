Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat: Çini! Çini sanatını gelecek nesillere öğretiyor

A Haber izleyicilerini geleneksel Türk sanatlarından çini sevdalısı bir ustayla tanıştırdı. Hikmet Türker, Ankara Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde hem birbirinden güzel çiniler yapıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bu kadim sanatı gelecek nesillere öğretiyor. Ekip arkadaşlarımız Burcu Özüduru ve Serkan Öztürk Hikmet ustanın atölyesine konuk oldu.

