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09.04.2020

Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı

Yeşilçam'ın yıldız ismi sanatçı Hülya Koçyiğit A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına telefonla bağlanarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Koçyiğit, devletin aldığı tedbirlere dikkat çekerek, "Devletimize, bakanımıza ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na teşekkür ediyorum." dedi.

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Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
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