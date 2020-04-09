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Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten A Haber ekranlarında 'Evde Kal' çağrısı
Yeşilçam'ın yıldız ismi sanatçı Hülya Koçyiğit A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına telefonla bağlanarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Koçyiğit, devletin aldığı tedbirlere dikkat çekerek, "Devletimize, bakanımıza ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na teşekkür ediyorum." dedi.
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