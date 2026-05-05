Uzun menzilli kamikaze İHA Kuzgun A Haber'de! Türk savunma sanayiinde devrim

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen SAHA EXPO, Türk savunma sanayiinin gücünü sergilediği önemli bir vitrine dönüştü. STM imzası taşıyan uzun menzilli kamikaze İHA sistemi Kuzgun, dikkat çekici bir lansmanla ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarken A Haber görüntüledi. 1000 kilometreyi aşan menzili ve stratejik hedeflere yönelik yüksek tahrip gücüyle öne çıkan Kuzgun, insansız hava sistemleri alanında oyunun kurallarını yeniden şekillendirecek bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.