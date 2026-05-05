ABD–İran satrancının perde arkası A Haber'de: Devlerin satranç tahtasında petrol ve teknoloji savaşı

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu’da, sıcak temasın eşiğindeki Basra Körfezi’ne çevrildi. ABD Başkanı Trump’ın "mini savaş" çıkışı ve İran’ın füze hamleleriyle tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarından diplomatik koridorlara kadar her alanda büyük bir sarsıntı yaratıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz, A Haber ekranlarında bölgedeki ateş hattını, algı savaşlarını ve petrolün geleceğine dair perde arkasındaki dev stratejileri tek tek deşifre etti.