ABD ve İran arasında 'prestij' savaşı

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken, bölgede savaş çanları yeniden çalmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditleri ve bölgedeki sıcak çatışma riskinin artması üzerine açıklamalarda bulunan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, iki ülkenin de belirsizlik üzerinden birbirlerine psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığını belirterek, yaşananları bir "prestij savaşı" olarak nitelendirdi.