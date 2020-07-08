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Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'dan Ayasofya'ya beste! A Haber için özel olarak çaldı

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Giriş: 08.07.2020 14:28
Güncelleme:08.07.2020 14:37
Ayasofya'nın ibadete açılması gündemdeyken ünlü besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya için özel bir beste yaptı. Uğurlu, o besteyi A Haber için özel olarak çaldı.

"Ayasofya cami mi olacak müze olarak mı kalacak?" tartışmaları sürerken Ayasofya'nın müslümanların ibadetine açılmasına ünlü isimlerden de destek gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu.

A HABER'E ÖZEL ÇALDI

Uğurlu, Ayasofya'nın cami olması isteğini notalara döktü ve Ayasofya için bestesinin bir bölümünü A Haber'de çaldı. İşte ortaya çıkan o ezgiler...

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan şiir: Ayasofya aziz bir kitap gibi açılacak |Video SON DAKİKA: SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ŞİİR: AYASOFYA AZİZ BİR KİTAP GİBİ AÇILACAK |VİDEO

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