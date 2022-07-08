08 Temmuz 2022, Cuma
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Ünlü oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş! Şener Şen'in kardeşi ekranların sevilen yüzü çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Şener Şen'in ailesi de en az kendisi kadar ünlü çıktı. Şener Şen'in babası Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştı. Usta oyuncunun kardeşi de tanıdık çıktı. Son olarak atv'nin fenomen yapımlarından olan Hercai dizisinde rol alan Şener Şen'in kız kardeşi, benzerliğiyle de dikkat çekiyor.