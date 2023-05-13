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Ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan Başkan Erdoğan'a destek: Bu sene kazananın yanındayım oyum Tayyip Bey'e

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Giriş: 13.05.2023 16:27
14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne saatler kala ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıllardır CHP'ye oy verdiğini söyleyen Tunuslu, "Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak." dedi.
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