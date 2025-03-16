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Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu

Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 16.03.2025 12:22
Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Çağla Hersek, hayali üniversite okumak olan 61 yaşındaki annesini, yüksek lisans eğitimi gördüğü Anadolu Üniversitesi'nin 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kaydettirdi. Anne Nurhayat Hersek, 40 yıl sonunda içinde ukde kalan üniversitede kendinden 37 yaş küçük kızı ile birlikte öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor.
Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu
Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu
Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu
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