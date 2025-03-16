16 Mart 2025, Pazar
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Üniversitede 40 yıl sonunda kızıyla birlikte öğrenci oldu
Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Çağla Hersek, hayali üniversite okumak olan 61 yaşındaki annesini, yüksek lisans eğitimi gördüğü Anadolu Üniversitesi'nin 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kaydettirdi. Anne Nurhayat Hersek, 40 yıl sonunda içinde ukde kalan üniversitede kendinden 37 yaş küçük kızı ile birlikte öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor.