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Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü!

Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 22:08
İstanbul Bakırköy’de motosikletin hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisi otomobile çarptı. Kazada motosikletin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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