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Videolar Yaşam Videoları Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup... .

Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup... .

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Giriş: 10.11.2020 14:46
Güncelleme:10.11.2020 14:50
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde cep telefonu ile kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Bir personel yere düşen eti tepsiye geri koyarken diğeri ise tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken bakın kantin çalışınanın sonu ne oldu?

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde cep telefonu ile kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Bir personel yere düşen eti tepsiye geri koyarken diğeri ise tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken bakın kantin çalışınanın sonu ne oldu?

Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup... ÜNİVERSİTE KANTİNİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ! YERE DÜŞEN ETİ ALDI! TENCEREYE AYAĞINI SOKUP...

Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
Kantinde skandal görüntü! Tencereye ayağını sokup...
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