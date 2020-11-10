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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup... Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup...
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde cep telefonu ile kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Bir personel yere düşen eti tepsiye geri koyarken diğeri ise tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken bakın kantin çalışınanın sonu ne oldu?
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:51
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) başladığı Çin'in Hubey bölgesinde yer alan Vuhan şehrinde, Vuhan Donghu Üniversitesi'ne ait kantinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
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Kantin çalışanından biri yere düşmüş eti tepsiye yeniden koyarken, diğer çalışan da tepsideki sebzeleri ayağı ile ezerken görüntülendi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.
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Çin'de salgının başladığı Wuhan'daki balık pazarı, kapatılır kapatılmaz incelemeye alındı. SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan insana geçtiği düşünülüyor.
Koronavirüs salgınının merkezinde olan bu pazarda, koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satılıyor.