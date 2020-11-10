Üniversite kantininde skandal görüntü! Yere düşen eti aldı! Tencereye ayağını sokup...

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde cep telefonu ile kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti! Bir personel yere düşen eti tepsiye geri koyarken diğeri ise tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken bakın kantin çalışınanın sonu ne oldu?