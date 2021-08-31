Ümraniye’de korku dolu anlar! Annenin telaşı kamerada

Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosiklet, o sırada karşıya geçmeye çalışan kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki çocuk yola savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos Pazar günü Parseller Mahallesi, Karadeniz Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen sürücü sokaktan caddeye giriş yapan motosiklete çarptı.

Motosiklet ve sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Savrulan motosiklet o sırada karşıya geçmekte olan kadının elindeki bebek arabasına çarptı. Bebek arabasındaki çocuk arabadan fırlayarak yola düştü. Kadın ve çevredekiler panikle çocuğun yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anını anlatan esnaf Emre Türkmen, "Dükkandaydık bir anda bir ses geldi. Dışarıya baktığınızda motosiklet bebek arabasına çarpmıştı. Bebek arabasından bebek fırladı. Kafasını kaldırıma vurdu. Yüzünde çizikler vardı, dudağı patlamıştı. Bayan zaten bayağı bir sinir krizi geçirdi olayın şokuyla. Buradaki arkadaşlar esnaf, herkes yardımcı oldu. Bayanı sakinleştirmeye çalıştık. Bebeğin yüzünde ezikler varmış. Babası zaten geldi. Kadın zaten sinir krizi geçirdi o an. Yani ambulans geldi gittiler. Durumları iyiymiş. Yani birçok kez dile getirdik mahalle muhtarına da söyledik. Kasis yapmadılar buraya. Sürekli kazalar oluyor burada" şeklinde konuştu.