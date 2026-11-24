Almanya'da okullara bombalı saldırı tehdidi! Binlerce öğrenci endişeli

Almanya'da yüzlerce okula yönelik bombalı saldırı tehditleri, ülke genelinde paniğe neden oldu. Çok sayıda eğitim kurumuna neredeyse aynı içerikte e-postalar gönderildi. Tehditler üzerine Alman polisi alarma geçerken bazı okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler tedbir amacıyla evlerine gönderildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.