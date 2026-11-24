Başkan Erdoğan'dan Kafkasya'ya tarihi mesaj: Barış ve refah için aynı kararlılıkla çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'ne gönderdiği mesajda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerine ve bölgede kalıcı barış hedefine dikkat çekti. Zengezur Geçişi'nin stratejik önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, Kafkasya'da ticaretin canlandığı, iş birliğinin güçlendiği ve ortak refahın paylaşıldığı bir gelecek hedeflediklerini belirtti.