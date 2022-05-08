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Ümraniye’de 'kasis' kazası: Otomobil takla atarak savruldu

İHA
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Giriş: 08.05.2022 17:08
Güncelleme:08.05.2022 17:09
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir şoför, kasis sebebiyle yavaşlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil takla attı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan 1 şahıs yaralandı.
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