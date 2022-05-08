Ümraniye’de 'kasis' kazası: Otomobil takla atarak savruldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir şoför, kasis sebebiyle yavaşlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil takla attı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan 1 şahıs yaralandı.

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