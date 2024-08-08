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Ümraniye'de 79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu

Ümraniye'de 79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 14:11
79 yaşındaki Ayhan Kılınçer, 33 yaşında olduğu ameliyat sonrası duyma kaybı yaşadı. Kılınçer, 46 yıl sonra takılan işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı. Yaşlı kadının yıllar sonra verdiği tepki yüzleri gülümsetti.
79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu
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