08 Ağustos 2024, Perşembe
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Ümraniye'de 79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu
79 yaşındaki Ayhan Kılınçer, 33 yaşında olduğu ameliyat sonrası duyma kaybı yaşadı. Kılınçer, 46 yıl sonra takılan işitme cihazı ile tekrar duymaya başladı. Yaşlı kadının yıllar sonra verdiği tepki yüzleri gülümsetti.